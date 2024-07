Brindisi, sindaco Marchionna azzera la Giunta comunale

Nella mattinata di lunedì 8 luglio, al termine di una riunione, Pino Marchionna, sindaco di Brindisi, ha annunciato la decisione di azzerare la Giunta comunale. Gli ormai ex assessori sono stati informati della scelta e ora si attende che Fratelli d’Italia, unico partito che non ha ancora presentato i propri candidati, comunichi le nuove nomine per sostituire il vice sindaco Massimiliano Oggiano e l’assessore ai servizi sociali Antonio Pisanelli. Gli altri partiti hanno già indicato i loro nominativi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Cristina Cavallo Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo. See author's posts