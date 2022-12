Brindisi, si finge assessore allo sport per chiedere contributi ai commercianti

È stato segnalato un tentativo di truffa a danno di un esercizio commerciale di Brindisi a nome dell’amministrazione comunale. Un individuo ha contattato telefonicamente l’attività commerciale presentandosi come l’assessore allo Sport del Comune, tale “Antonio De Michele”, per invitare a partecipare alla raccolta fondi finalizzata all’acquisto di una targa commemorativa per un ragazzo vittima della strada. Dopo pochi minuti un altra persona si è recata presso la stessa attività per ricevere il contributo. Il Comune di Brindisi, attraverso una nota, informa che il nome Antonio De Michele non corrisponde ad alcun assessore del Comune di Brindisi e che l’amministrazione comunale non effettua raccolta fondi, chiunque fosse contattato telefonicamente o di persona per richieste di denaro a nome dell’amministrazione rifiutasse di partecipare e segnalasse l’accaduto alle Forze dell’Ordine.

