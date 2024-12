Brindisi, Sap e Uildm in piazza per Telethon

Il Sindacato Autonomo di Polizia (S.A.P.) di Brindisi parteciperà, assieme ai volontari della U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) alla raccolta fondi a favore di Telethon. L’iniziativa si terrà sabato 21 e domenica 22 dicembre 2024, nella centralissima Piazza Vittoria a Brindisi.

L’evento benefico, nato dalla sinergia tra il S.A.P. e la U.I.L.D.M., ha come obiettivo il finanziamento della ricerca scientifica promossa da Telethon per combattere le malattie genetiche rare. Una causa di fondamentale importanza che unisce istituzioni, volontari e cittadini in un gesto concreto di solidarietà.

Con un piccolo contributo, saranno distribuite scatole di cioccolatini a forma di cuore, un simbolo dolce e concreto di vicinanza e supporto.

“Siamo orgogliosi di poter affiancare i volontari della U.I.L.D.M. in questa iniziativa solidale. La partecipazione del S.A.P. dimostra quanto la Polizia di Stato sia vicina ai bisogni reali dei cittadini, non solo in termini di sicurezza, ma anche in occasioni di solidarietà come questa. Invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa: insieme possiamo fare la differenza”.

Invitiamo quindi la stampa e tutta la cittadinanza a partecipare alla raccolta fondi che si terrà nei giorni 21 e 22 dicembre 2024 in Piazza Vittoria a Brindisi

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts