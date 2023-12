Brindisi, Roselli: ‘Picerno? Non dobbiamo avere rimpianti’

“Il Picerno sta dimostrando di essere una delle squadre più forti, se non la più forte, del campionato – dichiara Giorgio Roselli, tecnico del Brindisi, alla vigilia della sfida del Fanuzzi -. Noi siamo leggermente indietro, ma mi aspetto che la squadra si impegni al massimo per essere competitiva. Dobbiamo giocare al meglio delle nostre capacità, poi capiremo se il Picerno sarà stato superiore. Durante la settimana abbiamo cercato di dare più sicurezze ai giocatori, la squadra sta comprendendo meglio alcuni concetti nonostante continui a commettere molti errori. Ma mi piace l’impegno che i ragazzi ci stanno mettendo. La formazione titolare? Di solito sono sempre gli stessi, tranne qualche cambio dovuto a infortuni o condizione fisica. In generale, potrebbero cambiare 1-2 giocatori. Devo pensare a 16 titolari e assicurarmi che chi rimane fuori stia bene. Ai tifosi dico che lavoriamo per farli tornare a casa soddisfatti. Abbiamo l’obbligo di dare tutto in campo, così da non avere rimpianti.”

