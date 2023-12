Potenza-Messina termina a reti inviolate

Ultima gara interna del 2023 per il Potenza che ospita al Viviani il Messina di Giacomo Modica. Lucani guidati da Pietro De Giorgio che per la terza volta da inizio stagione torna a vestire la maglia da primo allenatore dopo gli esoneri di Colombo e Lerda. Potenza che vuole uscire da una situazione “gattopardiana” che vede la compagine di patron Macchia impantanata nella zona bassa della classifica. Siciliani, invece, che stanno vivendo un buon momento e che arrivano forti delle due vittorie consecutive.

In cronaca. Il primo sussulto arriva dopo appena 32 secondi con Saporiti che da fuori area costringe Fumagalli alla respinta bassa. Al quarto ci prova Volpe di destro con la palla che si spegne di poco alla destra del palo. Sempre il numero 77 rossoblù, tre minuti dopo, lanciato da Candellori, calcia da posizione defilata ma Fumagalli respinge di ginocchio. Il primo tiro degli ospiti arriva al quarto d’ora con Ragusa che da fuori aria alza troppo la mira. Al 45esimo a provarci è Ortisi con un tiro fuori misura. Si va così negli spogliatoi.

La ripresa parte senza grandissime emozioni. Bisogna aspettare il 20esimo per raccontare la prima incursione in area dei padroni di casa con Candellori che servito da Steffè non arriva in tempo all’appuntamento con il goal. Un’altra occasione giunge al minuto 74 con il neo entrato Pace che di sinistro, da posizione angolata, calcia di poco fuori. Dieci minuti dopo è Rossetti a provarci dal limite con Fumagalli che non ha problemi a bloccare in due tempi.

Termina a rete inviolate una gara che non ha regalato sicuramente grande spettacolo. Ma se il Messina era giunto in terra lucana con l’obbiettivo di tornarsene a casa con un punticino che allunga la striscia di risultati positivi, il Potenza aveva forse l’obbligo di fare qualcosa di più soprattutto in fase offensiva. L’assenza di Caturano pesa come un macigno. La speranza è che uno scatto di orgoglio arrivi nell’ultima trasferta dell’anno sul campo della Virtus Francavilla.

IL TABELLINO DI POTENZA – MESSINA

Sabato 16 dicembre 2023, ore 16.15, stadio “A. Viviani”: 18a Giornata Campionato Serie C – Girone C

POTENZA (3-5-2): Alastra; Maddaloni, Sbraga, Armini; Hadziosmanovic, Saporiti (58’ Steffè), Schiattarella (76’ Laaribi), Candellori, Volpe (71’ Pace); Di Grazia (71’ Rossetti), Asencio (71’ Gagliano).

A disp.: Gasparini, Ioacovino, Gyamfi, Monaco, Prezioso, Verrengia, Pisapia, Hristov.

All.: Pietro De GIORGIO

MESSINA (4-3-3): Fumagalli; Salvo, Manetta, Pacciardi, Ortisi; Frisenna, Firenze (92’ Giunta), Franco (70’ Cavallo); Ragusa (70’ Zunno), Plescia (70’ Scafetta), Emmausso (84’ Luciani).

A disp.: De Matteis, Ferrara, Darini, Polito, Zammit.

All.: Giacomo MODICA

Arbitro: Angelillo (Nola)

Guardalinee: Colaianni (Bari) – Lauri (Gubbio)

Quarto Uomo: Emmanuele (Pisa)

POTENZA 0 – 0 MESSINA

MARCATORI:

AMMONITI: 24’ Asencio, 27’ Maddaloni, 47’ Emmausso, 66’ Schiattarella,

ESPULSIONI:

CORNER: 5 – 2

RECUPERO: 2’ – 6’

SPETTATORI: 1.792

INCASSO: euro 17.672,48

