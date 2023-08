Incarico di prestigio per per Don Andrea Giampietro giovane sacerdote brindisino scelto del Dicastero per l’Evangelizzazione dei popoli, dal Pro-Rettore Sua Eminenza il Cardinale Luis Antonio Tagle, come Vice-Rettore del Pontificio Collegio Urbano “de Propaganda Fide” di Roma. Don Andrea che compirà 36 anni il prossimo 9 settembre lascerà Brindisi e la parrocchia Santissima Resurrezione del suo quartiere Cappuccini per raggiungere la capitale nelle prossime settimane a pochi passi dal Vaticano. Un motivo di orgoglio ovviamente per tutti territorio e per la diocesi di Brindisi-Ostuni.

