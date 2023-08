CISTERNINO – Un giovane, trovato deceduto questa mattina, si è tolto la vita dopo la morte del padre 69enne che tre giorni fa, al termine di un’accesa lite, aveva colpito con un pugno al volto nella loro abitazione di Cisternino, in provincia di Brindisi. Lo riporta Ansa. L’anziano era caduto al suolo battendo la testa sul pavimento. L’urto gli aveva provocato un’estesa emorragia cerebrale. Portato all’ospedale Perrino di Brindisi l’anziano era stato operato, ma le sue condizione erano ritenute gravissime. Ieri il decesso dell’uomo: a distanza di poche ore, purtroppo, il figlio è stato trovato senza vita nei pressi di un lido balneare del brindisino. Gli investigatori ritengono che nel triste epilogo non siano coinvolte altre persone.

Prevenzione e ascolto, il ruolo di Telefono Amico

Giusto rimarcare come in Italia, diverse associazione forniscono aiuto a chi, non sempre, trova in amici e familiari il necessario supporto per affrontare disagi e preoccupazioni. Alle volte, senso di colpa. Giova ricordare il ruolo svolto da Telefono Amico. Tutte le persone che stanno vivendo una fase di crisi e di disagio profondo possono trovare, in Telefono Amico, qualcuno pronto ad ascoltare. Sul sito, tutte le info utili.

About Author

