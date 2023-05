Brindisi promosso in Serie C, i complimenti dello sport

Superando la Cavese nello spareggio di Vibo Valentia, il Brindisi torna nella terza serie italiana dopo 33 anni, riaffacciandosi tra i professionisti dopo 12 stagioni. Non sono mancati i complimenti del mondo dello sport.

”Il Presidente Antonio Magri e tutta la Virtus Francavilla Calcio si congratulano con il Brindisi Football Club per la promozione in serie C. Un grande e prestigioso traguardo per la nostra provincia che sarà protagonista nel prossimo campionato! Complimenti”.

“Il Taranto Football Club 1927 si congratula con la società Brindisi Football Club per il ritorno in Serie C. Un traguardo importante per una piazza e una tifoseria storicamente amiche che dalla prossima stagione sportiva arricchiranno ancor di più il professionismo nel calcio della nostra regione”.

“Una città nel pallone. Happy Casa Brindisi partecipa con entusiasmo alla promozione in Lega Pro del Brindisi Football Club. Al presidente Arigliano, lo staff tecnico/dirigenziale e i giocatori le nostre congratulazioni per un meritato successo frutto di sacrifici, dedizione e tanto cuore. Valori che conosciamo bene e che rendono lo sport il fiore all’occhiello del nostro territorio, della nostra città. BRINDISI È UNA SOLA: una città nel pallone. Forza Brindisi”.

“Complimenti al Brindisi Football Club per la promozione in Serie C. La squadra pugliese ha vinto 3-1 lo spareggio del Girone H di Serie D contro la Cavese”, così la Lega Pro sulla pagina Facebook.

“Il Brindisi FC vince lo spareggio contro la Cavese e vola in Serie C!! Complimenti, ragazzi”, è il post della Lega Nazionale Dilettanti.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp