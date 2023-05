Brindisi promosso in Serie C, i complimenti della politica

“È un gran giorno per il Brindisi Football Club, tornato dopo 33 anni fra i professionisti. Complimenti al presidente Daniele Arigliano, al mister Ciro Danucci e ai ragazzi che hanno riportato i bianco-azzurri nel calcio che conta. Facci ancora un gol, Brindisi”. È così che Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, festeggia la promozione del Brindisi in Serie C dopo lo spareggio di Vibo Valentia con la Cavese.

“La promozione del Brindisi nel calcio professionistico va ben oltre la dimensione di un’impresa sportiva, comunque straordinaria. Sappiamo quanto i grandi successi nello sport non siano mai eventi casuali ma il risultato di oculati investimenti imprenditoriali, di azzeccate scelte tecniche, di straordinarie prestazioni dei giocatori e, non meno determinanti, di grande maturità e sostegno dei tifosi. Per questo il successo del Brindisi è una vittoria che sentiamo appartenere a ognuno di noi e che merita di essere celebrato in tutta la provincia, come una promozione dell’intera comunità, sportiva e non; come un momento di crescita che può e deve diventare ispirazione e propulsione per altri successi. Congratulazioni, alla società, ai tifosi e alla città”, scrive Toni Matarrelli, presidente della Provincia di Brindisi.

”Una emozione incredibile. Un successo storico il Brindisi Calcio lascia i dilettanti e finalmente ritorna in Serie C. Un grande risultato della squadra, dei tifosi che mai hanno mollato ma soprattutto del Presidente Daniele Arigliano che ha realizzato una vera impresa”, così su Facebook il deputato Mauro D’Attis di Forza Italia.

