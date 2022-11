Condividi su...

Linkedin Whatsapp email

BRINDISI – Non perdere occasioni di sviluppo. È questo il chiaro messaggio lanciato dal presidente dell’autorità portuale del mar adriatico meridionale Ugo Patroni Griffi probabilmente anche legato all’ufficializzazione di un accorto a Taranto per il progetto di costruzione e di operatività per l’eolico marino galleggiante della società Falk che quindi realizzano a Taranto un importante investimento che poteva invece essere legato proprio nella città adriatica al progetto di un parco offshore in mare che era stato presentato per la città di Brindisi. Mentre sul ricorso al Tar del comune di Brindisi sul deposito costiero Edison Patroni Griffi si dice comunque fiducioso per il proseguo del progetto per il porto brindisino.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts