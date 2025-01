Brindisi, parcheggi a pagamento: Confesercenti contro aumento tariffe

A Brindisi scoppia la polemica sull’aumento delle tariffe dei parcheggi e sull’estensione delle zone a pagamento. Una decisione che, secondo gli esercenti locali, rischia di mettere in ginocchio il commercio cittadino.

Michele Piccirillo, presidente di Confesercenti Brindisi, ha inviato una lettera al sindaco Giuseppe Marchionna per denunciare una situazione di disagio condivisa non solo dagli imprenditori, ma anche dai cittadini. La richiesta è chiara: revocare il provvedimento e trovare soluzioni che tutelino il commercio e le attività turistiche della città .

“Contestiamo l’aumento di 50 centesimi all’ora per il parcheggio e l’ampliamento dell’orario di pagamento dalle 13 alle 16, che in precedenza era gratuito. Chiediamo che si torni a garantire la gratuità in quella fascia oraria e che la sosta a pagamento non si estenda fino alle 24.00ha dichiarato Piccirillo, sottolineando la mancanza di dialogo con le associazioni di categoria prima di introdurre queste modifiche.

Confesercenti chiede un passo indietro immediato da parte dell’amministrazione, sottolineando che il provvedimento rischia di aggravare ulteriormente le difficoltà economiche del commercio locale.

