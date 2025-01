Aggressioni in Psichiatria a Brindisi: operatori sanitari nel mirino

Un infermiere del reparto di psichiatria dell’ospedale Perrino di Brindisi è stato aggredito lo scorso 16 gennaio da un paziente. Un episodio che, secondo il segretario della Cisl Fp Brindisi, Giuseppe Lacorte, non sarebbe isolato. Nei giorni precedenti si sarebbero verificati altri tre episodi di violenza nello stesso reparto.

Gli attacchi hanno causato gravi conseguenze per gli operatori sanitari, che hanno riportato traumi cranici, lesioni al menisco e ai legamenti, oltre a contusioni oculari, come riferisce la Cisl. “La misura è colma” afferma Lacorte, chiedendo un incontro urgente con i vertici della Asl, le forze dell’ordine e la Prefettura per affrontare il tema della sicurezza e della prevenzione.

In caso di mancata risposta, il sindacato annuncia possibili proteste e lo stato di agitazione del personale, sottolineando come la situazione sia ormai diventata insostenibile. “Le condizioni di lavoro degli operatori sanitari sono sempre più critiche in un ambiente dove garantire assistenza diventa ogni giorno più pericoloso”, conclude Lacorte

