BRINDISI – Unità e maturità è quello che chiede Confindustria dopo l’incontro promosso dalla prefettura sulla crisi economico-occupazionale brindisina che ha visto anche momento di contrasto sul ruolo delle aziende ed i rapporti con le istituzioni locali.

Una necessità di confronto che chiedono però non si fermi solo sul territorio ma che coinvolga anche il governo senza però trovare ostacoli della storica conflittualità che ha caratterizzato in più occasioni il rapporto tra politica ed impresa con il messaggio del presidente Lippolis a superare la cosiddetta politica del no.