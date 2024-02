BRINDISI – La proposta, lanciata dall’associazione “L’Isola che non c’è” di Latiano, ha raccolto l’adesione di tanti giornalisti pugliesi che, con una lettera indirizzata al sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, chiedono di intitolare il foyer del Teatro Verdi al decano della professione Ettore Giorgio Potì, scomparso nei giorni scorsi .

“Intitolare il foyer del Verdi a Ettore Giorgio Potì”: la lettera

“Gentile Sindaco,

Certi che anche Lei in questi decenni di impegno politico e civile dedicato al Bene Comune ha saputo conoscere e apprezzare le doti umane, l’onestà intellettuale e le capacità professionali

Di Ettore Giorgio Potì, giornalista, cittadino illustre di Brindisi, protagonista per quasi mezzo secolo della storia della Città e della nostra regione, venuto a mancare il 15 febbraio scorso. In considerazione di questo intendiamo come Associazione farci portavoce non solo di molti colleghi giornalisti che l nostro Giorgio ha avviato alla professione, ma siamo certi anche della volontà di gran parte della Comunità che in questi decenni ha saputo apprezzare il suo lavoro.

Ettore Giorgio Potì è stato il primo giornalista professionista della intera provincia di Brindisi, ed uno dei primi della Puglia. Ha diretto la Redazione di Brindisi de “La Gazzetta del Mezzogiorno” fin dalla sua istituzione, avvenuta nel 1963 e sino al 1993.

Corrispondente della Rai e dell’Agenzia Ansa, ha dato lustro a questa città, lasciando tracce della Storia di questo territorio oltre a ricordi indelebili in ciascuno di noi.

La sua è stata una grande vivacità culturale, appassionato di musica, di arte, di teatro: è noto a tutti il suo impegno nel sostenere la realizzazione del teatro Verdi, così come l’amicizia e il legame con Giustino Durano (per il quale ha anche lavorato, ricoprendo piccole parti in sue commedie). Grande anche l’impegno nel sociale, a sostegno dei più deboli, anche attraverso le pagine della Gazzetta del Mezzogiorno.

Per questi motivi, l’Associazione culturale “L’Isola che non c’è” si fa promotrice della richiesta di intitolazione del foyer del Teatro Verdi al compianto Ettore Giorgio Potì.

Certi di un riscontro, ringraziamo”.

“Intitolare il foyer del Verdi a Ettore Giorgio Potì”: le firme

