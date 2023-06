BRINDISI – Un monopattino custodito in un box auto ha preso fuoco provocando un principio d’incendio. È accaduto poco dopo le 22 in un condominio di via Chinnici, al quartiere Paradiso di Brindisi. Ignote le cause che hanno innescato le fiamme. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale e in ambulanza del 118. Il video dell’intervento

