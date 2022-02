BRINDISI – Potrebbe arrivare dal Seregno un nuovo rinforzo per mister Di Costanzo. Si tratta del giovane difensore classe 2000 Mattia Scognamiglio che nelle prossime ore dovrebbe rescindere con la formazione militante in serie C per potersi accasare al Brindisi.

Scognamiglio potrebbe essere a disposizione da subito avendo disputato a dicembre la sua ultima partita con i professionisti. Nel campionato di serie D ha già vestito le maglie di Rieti, Viareggio, Gavorrano e Savoia. Non è escluso che la chiusura della trattativa possa arrivare già nella giornata di mercoledì.