BRINDISI – L’Arca Nord Salento presenta a Brindisi progetti di ristrutturazione, riqualificazione, manutenzione e costruzione previsti per il 2023 che grazie al superamento definitivo della fase di dissesto finanziario permette un programmazione più ampia di interventi sia sul fronte abitativo ma anche energetico e qualificativo con il proseguimento per esempio del progetto di cultura e bellezza portato avanti con la realizzazione di murales sulle facciate delle case popolari di periferia e non solo.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

Condividi su...

Linkedin email