Giornata nera per il Brindisi che subisce la prima sconfitta stagionale sul campo della Nocerina. Gara subito in salita per la squadra biancazzurra: nonostante un primo tempo equilibrato, la Nocerina chiude con il doppio vantaggio grazie alle reti di Mincica e Talamo. Nella ripresa, Brindisi sterile e Nocerina cinica con Balde che chiude i conti. A rendere ancora più amaro il punteggio finale il calcio di rigore sbagliato da Dammacco nel finale di gara.

NOCERINA-BRINDISI 3-0

RETI: 12′ Mincica, 35′ Talamo, 79′ Balde

NOCERINA (4-3-3): Stakgos; De Marino, Romeo, Magri, Garofalo; Chietti, Basanisi, Cuomo; Balde, Talamo, Mincica. A disp.: Recchia, All. Zavettieri

BRINDISI (4-2-3-1): Vismara, Valenti, Baldan, Gorzelewski, Esposito; Zampa, Cancelli; Palumbo, Dammacco, D’Anna; Di Piazza. A disp.: Oliveto All.: Danucci

ARBITRO: David Kocevic.