BRINDISI – Una giornata di digiuno, preghiera e astinenza per la pace. Il giorno delle ceneri che dà il via al periodo di quaresima per la chiesa cattolica allarga il suo profondo significato spirituale in questa particolare fase storica con un pensiero alla guerra in Ucraina.

A dare il suo messaggio l’arcivescovo Domenico Caliandro che chiede la conversione alla pace in questa fase così complessa e incerta con l’invito alla fede, alla preghiera ed al digiuno come chiesto da Papà Francesco per l’inizio di questa fase che precede la Pasqua di speranza e di salvezza.