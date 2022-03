BRINDISI – Solidarietà e assistenza alle persone in difficoltà con una nuova sede della mensa cittadina per i poveri e bisognosi che passa dai via conserva in centro al quartiere Santa Chiara presso l’ex Seminario Benedetto XVI.

Una struttura gestita dalle 16 parrocchie brindisine che a turnazione effettueranno il servizio mensa di volontariato. Una iniziativa che rientra in un momento storico che tra i venti di guerra e la fase pandemica ha creato e sta creando nuove povertà.