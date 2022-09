BRINDISI – La voce di Orietta Berta ed un fuori programma con l’onorevole D’Attis alla batteria nella festa azzurra per presentare a Brindisi in piazza Santa Teresa le candidature di Forza Italia per le politiche del prossimo 25 settembre. Oltre al deputato brindisino e coordinatore regionale Mauro D’Attis, l’europarlamentare Andrea Caroppo, il sottosegretario Dario Damiani, la fasanese Laura De Mola e la salentina Filomena D’Antini. Un modo diverso e allegro per incontrare la città a pochi giorni dall’appuntamento elettorale