Nuova condanna, da parte della commissione accordi economici per il Brindisi, legata alla stagione 2022/23, con la società che dovrà pagare entro i prossimi trenta giorni poco meno di 14.000,00 euro sommando le due sentenze ai ricorsi presentati dai calciatori Ciro Favetta e Marco Baldan.

Nel dettaglio la commissione ha condannato la SS Brindisi FC SRL a riconoscere al calciatore Favetta, la somma di euro 10.980,00. La Società, come si legge nella sentenza, non si è costituita in giudizio e dunque nulla può asserirsi in ordine all’an ed al quantum della pretesa del calciatore, che in assenza di controdeduzioni non può che essere ritenuta fondata.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, inoltre ha condannato la SS Brindisi F.C. S.R.L. al pagamento in favore dell’ex calciatore Marco Baldan della somma di euro 3.000,00 sempre in relazione alla stagione 2022/23. Anche in questo caso la commissione nella specifica “la mancata costituzione della associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della SS Brindisi F.C. S.R.L.”.

In attesa degli sviluppi societari intanto si aggiunge questa ulteriore scadenza che dovrà essere rispettata entro i trenta giorni dalla pubblicazione in data odierna del comunicato federale per non incappare in ulteriori penalizzazioni, pagamenti che sarà comunque necessario rispettare entro il termine del dieci di luglio come vincolo di iscrizione al prossimo campionato di serie D.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts