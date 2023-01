BRINDISI – Alla vigilia della sfida contro il Casarano a parlare in casa Brindisi è il vice allenatore Marco Perrone che sostituisce lo squalificato Ciro Danucci: “questa sarà sicuramente una partita importante ma non decisiva visto che ci sono ancora quattordici gare da disputare” spiega “è però un test per valutarci in questa fase del campionato”. Mister Perrone sottolinea il valore degli avversari “sicuramente è una squadra forte basti pensare a nomi come Strambelli, Citro, Marsili e Saraniti e potrei citarne tutti” ma sottolinea “noi siamo una squadra sicuramente più giovane ma con altre qualità che possiamo mettere in campo come la voglia di dimostrare le nostre qualità”.

