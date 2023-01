PESCARA – Dopo 30 anni il Foggia torna a vincere allo Stadio “Adriatico”. I satanelli travolgono il Pescara, vincendo 4-0, non accadeva dal lontano 1993. Per la squadra di Gallo è la terza vittoria di fila. In cronaca. Il primo lampo è del Pescara: al secondo minuto Cancelotti crossa per Tupta che col tacco colpisce direttamente il palo. Dopo un inizio complicato il Foggia la sblocca: al 9′ Costa con un traversone trova Ogunseye che anticipa la marcatura e trafigge Plizzari. Reazione dei biancazzurri, al 15′ cross di Kolaj, Ingrosso colpisce di testa e Nobile sventa. 22’, tiro cross di Schenetti, Plizzari interviene e Costa sfiora soltanto. I rossoneri gestiscono fino al 40’, quando raddoppiano: azione da destra di Garattoni, Schenetti tenta il tiro a giro che gli riesce. Passano solo 5 minuti, quando il Foggia serve il tris: galoppata di Garattoni, Schenetti aggancia ed aiutato da una deviazione realizza la sua doppietta personale. Seria ipoteca dei rossoneri a pochi minuti dal duplice fischio. La ripresa. Il copione non cambia, al 51’ Costa da calcio piazzato scodella sulla testa di Di Pasquale, Plizzari evita la goleada. I biancazzurri sono spaccati in due, al 70’ il neo entrato Peralta ne approfitta partendo in contropiede, la sua conclusione però è centrale. All’86’ Beretta firma il poker, scambio verticale con Peralta, l’attaccante conclude con un piazzato all’angolino, la difesa di casa non può nulla. Il Foggia porta via dall’”Adriatico” punti e soprattutto certezze, restituendo al Pescara i quattro gol incassati all’andata. Gli abruzzesi guidati da Alberto Colombo piombano nuovamente in crisi, durissima la contestazione dei pochi intimi presenti.

