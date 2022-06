Dopo la scelta del nuovo direttore sportivo il Brindisi è a lavoro per l’individuazione del nuovo tecnico. In cima alla lista per la guida della panchina brindisina resta Ciro Danucci che nei primi giorni della prossima settimana incontrerà il Fasano prima di decidere del suo futuro. In caso di mancato rinnovo la trattativa con il Brindisi potrebbe vedere una accelerata dopo dei sondaggi avvenuti nei giorni scorsi. Il secondo nome sull’agenda del direttore generale Valentini e del ds Minguzzi sarebbe quello di Alessandro Monticciolo ex tecnico di Casarano e Altamura. Anche se ancora non ufficializzato si può comunque considerare conclusa l’avvenuta di Di Costanzo a Brindisi. Per sciogliere però il nodo allenatore bisognerà attendere sicuramente la prossima settimana dopo la presentazione del nuovo direttore sportivo in programma lunedì pomeriggio.