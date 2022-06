BISCEGLIE – Tutto pronto per la prima Challenge Swimming Cup a Bisceglie, nell’ambito del progetto Estate in Blu. La rassegna, organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto, fa parte del torneo itinerante di sei tappe che toccherà gli scorci più belli della Puglia sportiva in mare. La gara si svolgerà domenica 12 giugno.

Bisceglie rientra in un progetto cominciato domenica 29 maggio da Rodi Garganico, in un percorso che toccherà anche Vieste, Taranto, Fasano e Santa Caterina di Nardò. Madrina dell’evento sarà Elena Di Liddo, che ha portato il nuoto biscegliese fino alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Soddisfazione per l’amministrazione comunale, che pone sotto i riflettori il waterfront biscegliese.