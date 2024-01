Albertini, Petrucci, Albertazzi e Nicolao. Potrebbero essere ufficiale nelle prossime ore dalla società adriatica queste uscite in casa Brindisi così come già preannunciato dal tecnico Giorgio Roselli in conferenza stampa al termine della partita persa dalla squadra brindisina contro il Potenza. Partenze che si aggiungono a quelle già comunicate di Galano, Bizzotto, Morelli e Cancelli nella scorsa settimana. Mister Roselli ha confermato l’indiscrezione della rescissione del contratto tra il Brindisi ed Albertini nei giorni scorsi e la partenza di Nicolao che nella sfida contro il Potenza non è partito titolare giocando comunque il secondo tempo della partita. A questi si potrebbero aggiungere i calciatori non presenti in lista nella sfida interna contro i lucani in particolare Fall, Costa e Golfo. Una situazione sicuramente non semplice da gestire per il tecnico Roselli che resta comunque certo dell’arrivo nei prossimi giorni di un importante mercato in entrata oltre ai già ufficializzati Merletti, che ha già fatto il suo esordio contro il Potenza, Trotta e Vantaggiato mentre nelle prossime ore potrebbe essere il turno anche di Calderoni. Il mercato è ancora lungo e le operazioni in entrata, ma probabilmente anche in uscita, continueranno nelle prossime giornate con il Brindisi chiamato però intanto a muovere la classifica per conquistare l’obiettivo della salvezza e completare nel più breve tempo possibile questa rivoluzione.

Davide Cucinelli

