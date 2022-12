Condividi su...

Linkedin email

Ciro Favetta è un nuovo calciatore del Brindisi. L’attaccante classe 1994 ha raggiunto l’accordo con il club del presidente Arigliano: ci sarebbe anche la firma, pertanto si attende solo l’ufficialità. Dopo una stagione e mezza alla Casertana, Favetta torna in Puglia per indossare la maglia biancazzurra. Ma non è finita qui perchè i pugliesi potrebbero chiudere un colpo anche a centrocampo. Trattativa in corso con Dario Maltese, classe 1992 in forza al Lamezia Terme, ex Cerignola. Calciatore da oltre 200 presenze tra C e B.

Cristina Cavallo Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo. See author's posts