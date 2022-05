BRINDISI – “Se la citta’ di Brindisi non si candiderà ad ospitare l’insediamento del rigassificatore off shore, il governo non perderà tempo ed individuerà altri siti disponibili, con il risultato che il territorio perderà ancora un’occasione”: lo dichiare il commissario regionale pugliese di Forza Italia, Mauro D’Attis.

“Ciò – aggiunge – è ancora piu’ vero se si considera l’impianto normativo proposto nel Dl Aiuti: dalla nomina del commissario straordinario, che agevola ogni iter procedurale, alle relazioni con i territori interessati, comprese le compensazioni. Si tratta di un sistema fortemente incentivante per gli enti locali dotati delle infrastrutture necessarie ad ospitare l’impianto. Come appunto Brindisi, con il suo porto, e sarebbe un vero peccato se il Comune continuasse a perseverare sulla linea del “no” a prescindere. Mi auguro, ovviamente, che ci sia un ripensamento e che non si privi il territorio di una chance come questa per tornare ad essere centrale a livello nazionale”.