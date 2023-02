Brindisi: Daspo a due dirigenti della TAF Ceglie Calcio

Annino Gargano, questore di Brindisi, ha messo due daspo della durata di 1 anno nei confronti di due appartenenti alla TAF Ceglie Calcio.

I fatti risalgono allo 5 novembre scorso, in occasione dell’incontro di calcio valevole per il campionato regionale Juniores Under 19, svoltosi allo stadio comunale di Ceglie Messapica tra ASD Calcio Ceglie e TAF Ceglie.

Mentre la gara si avviava al termine con l’ASD Calcio Ceglie in vantaggio, tra i giocatori in campo scoppiava una rissa che costringeva l’arbitro a una serie di espulsioni. Nel frattempo, due persone presenti sugli spalti entravano nel rettangolo di gioco per inseguire il portiere e un calciatore dell’ASD Calcio Ceglie.

Da accertamenti è emerso che i due appartengono allo staff della Taf Ceglie Calcio e che erano già stati inibiti per aver partecipato, sempre lo scorso anno, a una rissa in campo a Fasano durante l’incontro di calcio tra la squadra locale e la Taf Ceglie Calcio.

Per il comportamento violento assunto dai due, il Questore ha emesso un daspo della durata di 1 anno col divieto di accedere a tutti gli impianti sportivi italiani dove si svolgono incontri di calcio, amichevoli e di campionato, sia in ambito nazionale che nei Paesi europei, della Nazionale Italiana di calcio qualora impegnata anche in tornei fuori nazione.

Il divieto è esteso a tutti gli incontri di calcio di squadre di club nazionali, sia professionisti che dilettanti, riconosciuti dalla F.I.G.C. Il divieto è esteso, per lo stesso arco temporale, a tutte le gare di calcio, sia di campionato che amichevoli, che vedono protagonista la squadra maggiore di Ceglie Messapica e delle squadre juniores di TAF Ceglie e ASD Calcio Ceglie.

