Londra – Tragedia a Londra: in un terribile incidente stradale ha perso la vita una 38enne originaria di Cisternino, nel Brindisino. A perdere la vita, la 30enne Tiziana Miccoli, deceduta nella capitale inglese dove viveva da. Ieri, il sinistro: Tiziana era a bordo della sua Volkswagen Take Up bianca, finita in un fosso, dopo lo scontro con un camion sulla A47, alla periferia londinese. Sul posto, per i rilievi, la polizia inglese. Sgomento nel centro brindisino per la drammatica notizia.

