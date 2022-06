BRINDISI – Confronto con il “Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale (ASI), con sede in Brindisi” e con la“Società Trasporti Pubblici spa (STP)” brindisina promosso dal presidente della Provincia di Brindisi Antonio Matarrelli, con il nuovo Consiglio Provinciale. Un occasione per fare il punto sui due enti partecipate di cui la provincia brindisina è socia con la presenta del presidente ASI Vittoria Rina e del massimo esponente Stp Salvatore Tomaselli.