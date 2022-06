TORRE SANTA SUSANNA – Pare che l’innesco sia stato individuato in una candela di citronella posizionata all’interno di un gazebo nel giardino. Insomma, sarebbe del tutto accidentale la causa dell’incendio che, nel pomeriggio di oggi, ha alimentato le fiamme capaci di danneggiare un’abitazione privata di Torre Santa Susanna nei pressi del supermercato Eurospin lungo la strada che collega il centro alla vicina Erchie. Sul posto, i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Francavilla Fontana e i vigili del fuoco.

Altro che zanzare

I rilievi sono in corso, ma appare assai probabile che a causare l’incendio, complici anche le alte temperature, sia stata la candela di citronella accesa dai residenti per liberarsi da zanzare e insetti. Insomma, attenzione ai parassiti, certo, ma anche ad un piccolo “fuoco” che, in men che non si dica, può trasformarsi in rogo senza le opportune accortezze. Per fortuna, non si registrano feriti.