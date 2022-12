Brindisi, c’è l’accordo con Liurni. Resta da superare l’ultimo step

Condividi su...

Linkedin email

Il Brindisi in serata ha fatto un nuovo, probabilmente decisivo, rilancio per Lorenzo Liurni. A questo punto tra il club del presidente Daniele Arigliano e il calciatore l’accordo sarebbe ad un passo. Tuttavia il calciatore, soprannominato ‘dinamite’ per il suo tiro dalla distanza, deve trovare l’accordo col Picerno per la rescissione del contratto che gli consentirebbe di vestire la casacca biancazzurra.