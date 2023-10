Brindisi – Catania si giocherà l’1 Novembre

C’è la data ufficiale dei recuperi di Brindisi-Catania e Taranto-Messina. La Lega Pro ha scelto come giornata mercoledì 1 novembre, con fischio d’inizio ancora da decidere alle ore 14 o alle ore 15. Entrambi i match erano stati rinviati dopo l’incendio dello stadio Iacovone. La partita tra Brindisi e Catania era inizialmente in programma domenica 10 settembre, alle ore 20.45. Per il recupero erano state valutate in principio due date, l’11 e il 18 ottobre. La Lega Pro ha deciso per il recupero nella stessa giornata di Taranto-Messina. La gara valida per la terza giornata del girone C, dopo il rinvio dello scorso 13 settembre e i problemi di inagibilità dello Iacovone, ha anch’essa la sua nuova data ufficiale. Contestualmente a breve sarà determinato anche lo spostamento di Brindisi – Monopoli che si giocherà di domenica e non più di lunedì.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp