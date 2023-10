Taranto: l’attacco già convince

TARANTO – Il Taranto ha ripreso a lavorare in vista della trasferta di Catania in programma domenica al Massimino in quella che, per tradizione storica, non è una gara come le altre. La squadra ci tiene a ben figurare soprattutto per i tifosi e anche per Massimo Giove che, ai microfoni di Antenna Sud, ha chiaramente lasciato intendere che il disimpegno annunciato una settimana fa non dovrebbe più avere luogo. Il tutto, naturalmente, in attesa che la situazione stadio assuma una piega definitiva, si spera positiva.

Intanto, Capuano si gode un attacco che segna con regolarità a differenza di quello che avveniva un anno fa: Cianci e Kanoute sono già a quota tre e, in caso di 3-5-2 costante, si candidano a essere i terminali offensivi. Anche perché, al momento, sono fuori sia Fabbro che Orlando, non è al meglio neppure Samele e Bifulco, dal canto suo, fatica a trovare la migliore condizione. Ma il tecnico, seppur in emergenza, sa di poter contare sui presenti: la gara contro il Crotone di domenica scorsa ne è stata la testimonianza. Nessuna defezione sul fronte squalifiche, mentre nelle fila etnee non ci sarà Silvestri, appiedato dal Giudice Sportivo.

