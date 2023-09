Brindisi, auto in fiamme nella notte. Indagano i carabinieri

Auto in fiamme nella notte a Brindisi. Una squadra del Comando provinciale dei vigili del fuoco è intervenuta in via Giuseppe Di Vittorio per domare le lingue di fuoco che hanno danneggiato tre veicoli parcheggiati uno accanto all’altro. Il vento ha fatto sì che l’incendio si propagasse da una vettura all’altra. Danneggiate anche altre tre auto parcheggiate di fronte a quelle inizialmente andate a fuoco. I vigili hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’ area. Sul posto anche i carabinieri per accertamenti di rito relativi alla natura dell’episodio.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp