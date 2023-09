TARANTO – Grave incidente stradale nella notte tra sabato 9 e domenica 10 sulla strada che da Talsano conduce a Leporano, all’altezza dell’intersezione con via Mario Pagano.

Una Mini guidata da una donna si è schiantata contro il muretto a secco che costeggia la via e si è ribaltata di lato. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, che hanno faticato per estrarre la ragazza dalle lamiere, i sanitari del 118 e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire la dinamica del sinistro.

La giovane donna è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale SS. Annunziata.

Foto Francesco Manfuso

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp