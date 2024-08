Brindisi, attivati servizi 118 nelle marine: ‘Traguardo per salute turisti

“A partire da venerdì 2 agosto e per tutti i fine settimana estivi, le cinque sedi del 118 saranno operative nelle località marine di Torre Canne, Villanova, Torre Santa Sabina, Campo di Mare e Lendinuso. Questa iniziativa rappresenta un significativo passo avanti nella continua ricerca di garantire servizi di emergenza adeguati sia ai cittadini che ai numerosi turisti che affollano le nostre splendide coste”. Lo scrive in una nota Tommaso Gioia, consigliere per la sanità del presidente Emiliano.

“L’attivazione di questi punti di Pronto Soccorso è il risultato di un intenso lavoro e di numerose sollecitazioni, a partire dalla richiesta avanzata il 10 luglio scorso. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, nonostante le sfide legate alla disponibilità di personale medico e sanitario”, aggiunge.

“La riapertura, seppur parziale, dei punti di Pronto Soccorso è essenziale per garantire un’adeguata assistenza sanitaria a tutti, specialmente in un periodo di grande affluenza turistica. È fondamentale che ogni persona, residente o visitatore, possa contare su un supporto sanitario tempestivo e di qualità”, sottolinea.

“La salute dei cittadini e dei turisti è una priorità indiscutibile. Continueremo a lavorare instancabilmente per migliorare i servizi sanitari, assicurando che ogni individuo possa sentirsi al sicuro e sostenuto durante la sua permanenza nelle nostre marine”, conclude Tommaso Gioia.

