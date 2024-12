Brindisi: Approvato bilancio di previsione, scontro su Multiservizi

È stato approvato dal consiglio comunale di Brindisi, con i voti della sola maggioranza (21 a favore, 12 contrari) il bilancio di previsione 2025-27. L’opposizione ha polemizzato su diversi argomenti e, in particolare, per il mancato inserimento della somma pari a 3,5 milioni di euro che si dovrebbe ricavare dall’aumento della Tari (potenzialmente fino a un massimo del 50 percento) a carico dei cittadini. Una seduta segnata da un accesso dibattito. Altro argomento particolarmente caldo, quello relativo alla partecipata Brindisi Multiservizi. La discussione è ancora in corso (ore 14).

