A Ostuni le Olimpiadi di Primo Soccorso della Croce Rossa

La “Città Bianca” si prepara ad accogliere la fase regionale delle Olimpiadi di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana, in programma sabato 27 aprile. Dopo il successo della scorsa edizione tenutasi ad Andria, saranno 15 le scuole secondarie superiori pugliesi protagoniste dell’evento, con squadre composte da sei studenti ciascuna, selezionati al termine di un percorso formativo interno.

La giornata sarà un’occasione unica per mettere alla prova, in maniera pratica e realistica, le competenze acquisite in materia di primo soccorso. Gli studenti si cimenteranno in simulazioni di emergenza progettate per testare capacità tecniche, spirito di squadra e prontezza emotiva.

Fondamentale l’impegno organizzativo del Comitato Regionale CRI, guidato dal Referente Francesco Salonne, in sinergia con lo staff formazione coordinato da Ilaria Altavilla. Oltre 250 volontari saranno impegnati in diversi ruoli, dai simulatori ai truccatori, fino agli operatori della Sala Operativa Regionale, personale sanitario, giudici di gara e addetti alla logistica.

Le Olimpiadi rappresentano un’iniziativa nazionale strategica per la Croce Rossa Italiana, con l’obiettivo di diffondere tra i giovani la cultura del primo soccorso e prepararli ad affrontare situazioni di emergenza. L’evento di Ostuni si inserisce in questo percorso come tappa centrale, promuovendo una giornata di formazione, condivisione e cittadinanza attiva.

