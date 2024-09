Brindisi: 28enne ciclista muore dopo incidente stradale

Un 28enne è morto nella serata di sabato 21 settembre all’ospedale “Perrino” di Brindisi, dove era ricoverato in gravi condizioni dal mercoledì precedente a causa delle ferite riportate in un incidente stradale. Il giovane, in sella a una bicicletta, si era scontrato con una Fiat 500 alla periferia della città. Trasportato d’urgenza in codice rosso e ricoverato nel reparto di rianimazione, le sue condizioni si sono aggravate progressivamente. Alle 20.00 di sabato 21 settembre si è concluso il periodo di osservazione, confermando la morte cerebrale del ragazzo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author