Brescia-Bari 1-1: biancorossi, un punto e tanto amaro in bocca

Dopo due successi consecutivi, il Bari strappa un pareggio al ‘Rigamonti’ di Brescia. Match subito in salita per il Bari: Moncini sfrutta un’indecisione della difesa barese, ma il suo tiro si infrange sul palo; sulla ribattuta, Galazzi realizza il gol del vantaggio. La reazione dei biancorossi non si fa attendere. Il cross di Maita, infatti, trova Dorval, il cui colpo di testa trafigge Lezzerini. Al tramonto del primo tempo, Falletti spreca un penalty e Novakovich colpisce la traversa. Poche emozioni nella ripresa, con le due squadre che si dividono la posta in palio.

LA CRONACA

90’+4′: termina il match. Brescia e Bari si dividono la posta in palio.

90+3′: Longo inserisce Favasuli e Lella. Escono Maita e Dorval.

90′: concessi 4′ di recupero

85′ BRESCIA: conclusione dalla distanza di Olzer che termina abbondantemente oltre la porta difesa da Radunovic.

82′ BARI: Manzari recupera palla e da vita ad una transizione positiva. Il passaggio di Lasagna per il compagno, però, è impreciso.

80′ BARI: Sul corner di Manzari, Oliveri conclude a lato.

78′ BRESCIA: Olzer subentra al posto di Galazzi.

74′ BRESCIA: Bisoli prende il posto di Bertagnoli.

73′ BARI: Manzari e Sgarbi prendono il posto di Sibilli e Novakovich.

68′ BARI: ammonito Pucino per fallo su Borrelli.

66′ BRESCIA: doppio cambio per i padroni di casa. Bjarnason e Borrelli rilevano Juric e Moncini.

61′ BRESCIA: sugli sviluppi di un calcio di punizione, il tiro di Jallow viene deviato in corner da Benali.

60′ BARI: ammonito Sibilli per fallo su Galazzi.

58′ BARI: sostituzione per i biancorossi. Entra Lasagna al posto di Falletti.

55′ BARI: ammonito Falletti per fallo su Bertagnoli.

47′ BRESCIA: il neo entrato Dickmann serve Moncini al centro dell’area. Il colpo di testa dell’attaccante, però, termina alto.

46′ BRESCIA: primo cambio per i padroni di casa. Paghera lascia il posto a Dickmann.

SECONDO TEMPO

45’+3′: termina qui la prima frazione di gioco. Dopo un avvio shock, il Bari reagisce e trova il gol del pari prima della mezz’ora. Falletti fallisce un penalty e pochi minuti dopo la traversa dice di no a Novakovich.

45′: concessi 3′ di recupero.

44′ BARI: Maita si incunea per le linee interne, serve Novakovic in area, il quale riesce a girarsi ma la sua conclusione viene deviata in angolo dalla retroguardia del Brescia. Nulla di fatto sugli sviluppi del corner successivo.

43′ BARI: Traversa di Novakovich! Sulla corsia di destra, Dorval pesca in area l’attaccante biancorosso, il cui colpo di testa si infrange sulla traversa.

37′ BARI: Falletti sbaglia dagli undici metri! Il destro del fantasista sudamericano sbatte sul palo, tenendo a galla il Brescia.

36′ BARI: Rigore per gli ospiti. Simic raccoglie un cross proveniente dalla corsia mancina, la sua sponda trova Mantovani che viene atterrato in area da Jallow. Giua indica il dischetto senza esitazioni.

23′ BARI: Pareggio dei biancorossi. Maita scambia con Novakovich, arriva sul fondo e serve Dorval, ben appostato sul secondo palo. Il colpo di testa dell’esterno trafigge Lezzerini.

20′ BRESCIA: ammonito Adorni per gioco pericoloso.

16′ BRESCIA: ammonito Juric per i padroni di casa.

14′ BARI: Il cross di Pucino trova Simic, il cui colpo di testa però è impreciso.

11′ BRESCIA: la punizione di Galazzi non trova la deviazione dei compagni e la sfera si accomoda sul fondo.

1′ BRESCIA: Dopo 32 secondi si sblocca il match: il Brescia sfrutta un’incertezza difensiva del Bari, Moncini colpisce il palo e sulla ribattuta Galazzi sigla l’1-0.

1’ Partiti.

PRIMO TEMPO

BRESCIA-BARI 1-1: 1′ Galazzi (BR), 23′ Dorval (BA)

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini, Paghera (Dal 46′ Dickmann), Juric (Dal 66′ Bjarnason), Moncini (Dal 66′ Borrelli), Cistana (c), Jallow, Corrado, Galazzi (Dal 78′ Olzer), Bertagnoli (Dal 74′ Bisoli), Adorni, Besaggio

Panchina: Avella, Andrenacci, Bianchi, Buhagiar, Nuamah, Papetti

All. Maran

BARI (3-4-2-1): Radunovic, Pucino, Simic, Mantovani, Oliveri, Benali, Maita (c) (Dal 93′ Favasuli), Dorval (Dal 93′ Lella), Falletti (58′ Lasagna), Sibilli, Novakovich (Dal 73′ Sgarbi).

Panchina.: Pissardo, Bellomo, Sgarbi, Tripaldelli, Maiello, Manzari, Lella, Obaretin, Saco, Favilli

All. Longo

ARBITRO: Antonio Giua di Olbia. Assistenti Claudio Barone di Roma 1 e Mattia Politi di Lecce. Quarto Uomo: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata. VAR: Davide Massa di Imperia. AVAR: Marco Monaldi di Macerata.

AMMONITI: 15′ Juric, 20′ Adorni (BR), 55′ Falletti, 58′ Sibilli, 68′ Pucino (BA)

NOTE: 37′ Falletti (BA) sbaglia un rigore. Reucperi: 3′, 4′

