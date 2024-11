Diretta, Team Altamura-Trapani: le formazioni ufficiali

Manca poco all’inizio del match tra Team Altamura e Trapani, valevole per la diciassettesima giornata del girone C di Serie C. Daniele Di Donato ha deciso di non portare in panchina Vito Leonetti, mentre Minesso parte dalla panchina. Di seguito, le formazioni ufficiali delle due squadre:

Team Altamura (4-4-2): Viola; Mané, De Santis, Silletti, Acampa; Grande, Franco, Dipinto, Rolando; D’Amico, Simone. All. Di Donato.

Trapani (3-5-1-1): Seculin; Celiento, Malomo, Sabatino; Ciotti, Karic, Crimi, Carriero, Martina; Bifulco; Lescano. All. Aronica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author