Bonus Sud, ‘Pastrocchio informatico MEF penalizza agricoltura e pesca’

«Tutte le notizie che giungono dal Ministero dell’Economia e delle Finanze presieduto da Giancarlo Giorgetti hanno il sapore della beffa o del surreale. Questa volta tocca ad aziende del settore agricolo e della pesca pagare lo scotto delle distrazioni del dicastero presieduto dal ministro leghista, sommato alla disattenzione del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. A causa di un errore del software rilasciato lo scorso giugno, risulta escluso l’accesso al Bonus Sud in favore delle suddette categorie di imprese, seppur menzionate fra le beneficiarie nell’ultima Legge di Bilancio. In altre parole, se il MEF continuerà a non muovere un dito per sistemare questo pastrocchio informatico, tali aziende potranno scordarsi di accedere al credito d’imposta per gli investimenti nelle Regioni del Mezzogiorno (c.d. Bonus Sud), nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS). Ciò dimostra ancora una volta la mancanza di attenzione del governo Meloni verso il Mezzogiorno d’Italia e verso il settore dell’agricoltura e della pesca». Lo afferma in un comunicato stampa il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S e coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa.

