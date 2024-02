Bonus idrico, in Basilicata nella prima settimana presentate 14.000 istanze

“Ad una settimana dall’avvio del bonus idrico, sono già state presentate 14.000 istanze. I dati diffusi dall’Acquedotto Lucano sulle domande per ottenere il bonus idrico mostrano il pieno successo di questa iniziativa, che il governo regionale ha voluto per permettere ai cittadini lucani residenti con reddito Isee inferiore a 30 mila euro annui di abbattere radicalmente i costi del servizio idrico. Ringrazio l’amministratore unico di AL Alfonso Andretta e il personale dell’azienda che sta svolgendo in questi giorni un lavoro intenso per completare la procedura del bonus idrico. Ricordo che si tratta di una misura strutturale, che con gli investimenti messi in campo per la realizzazione di tre impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili e la conseguente riduzione dei costi dell’energia produrrà effetti nel tempo per l’intera comunità regionale. I benefici economici degli accordi fra la Regione e le compagnie petrolifere producono risparmi per le famiglie lucane: è ciò che ci eravamo prefissi all’inizio di questa legislatura e che, con le scelte del governo regionale, abbiamo fatto diventare realtà. Abbiamo raggiunto ottimi risultati, ora andiamo avanti su questa strada”. È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, commentando i dati diffusi dall’Acquedotto Lucano sulle domande presentate per il bonus idrico.

