Brindisi, Crisalide: “Accordo trovato, salvo il Centro antiviolenza”

BRINDISI – Dopo la manifestazione e dopo il “bacio” del vicesindaco. Dopo le accuse, pure pesanti, volate da più parti. Tutto è bene ciò che finisce bene, perché tutte e otto le professioniste della Solerin in servizio presso il centro antiviolenza Crisalide continueranno a prendersi cura dell’utenza composta da donne, minori e bambini. Un centinaio di utenti in tutto. In serata è stata infatti trovata e sottoscritta l’intesa fra sindacati, Consorzio Brindisi – San Vito e Regione.

L’incontro con i tecnici regionali, di scena nel pomeriggio , si è concluso per il meglio. Così sembra, almeno. La garanzia dei livelli occupazioni è stata sottoscritta al termine del confronto fra la cabina di regia della Regione Puglia, la cooperativa e i sindacati. La vicenda era stata oggetto, in queste ore, di momenti di tensione. Prima il corteo, firmato Cgil, a sostegno delle lavoratrici e dell’utenza del centro antiviolenza Crisalide. Poi la conferenza stampa indetta a mezzogiorno dall’amministrazione Comunale con il vicesindaco Massimiliano Oggiano sfoggiare baci, dai più definiti provocatori, davanti agli stessi manifestanti che, nel frattempo, avevano guadagnato l’accesso in sala giunta. E, ancora, le urla e le grida tra forse di opposizione e amministratori registrate nella mattinata di mercoledì, durante la commissione Servici sociali. Spettacolo poco edificante ma, sembrerebbe, conclusosi con un lieto fine.

Crisalide, soddisfazione della Cgil

Nel pomeriggio, la Asl di Brindisi ha licenziato una delibera per l’attivazione di un’equipe integrata multidisciplinare e multiprofessionale per la lotta all’abuso, al maltrattamento e la violenza sulle donne e sui minori, sulla base di un protocollo sottoscritto alla fine di dicembre con il Consorzio Brindisi-San Vito dei Normanni, nell’ambito della nuova normativa regionale. Livelli occupazionali garantiti, protesta finiti e baci e abbracci. Appunto.

“Soddisfazione della Cgil, raggiunto l’accordo per la salvaguardia del servizio e di tutte le posizioni occupazionali”, spiega un messaggio vocale arrivato in serata dalla segreteria Cgil.

