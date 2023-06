Bologna passa a Lecce davanti al premio Oscar Helen Mirren

In pieno recupero, Ferguson regala la vittoria al Bologna, che passa 3-2 a Lecce davanti al premio Oscar Helen Mirren, ospite d’eccezione al Via del Mare per l’ultima di campionato. Nonostante la sconfitta, a fine match i giallorossi hanno comunque festeggiato con i tifosi una salvezza arrivata domenica scorsa a Monza con una giornata d’anticipo. Il Bologna chiude al nono posto, miglior piazzamento dell’era Saputo.

E’ stata una gara vibrante, giocata su buoni ritmi da due squadre che non si sono risparmiate, anche perché libere dalle pressioni della classifica. Apre il Lecce con Banda, il Bologna ribalta con Arnautovic (all’austriaco annullato un gol per fuorigioco di Orsolini) e Zirkzee, Oudin trova il pari quasi al 90’, ma in pieno recupero arriva la rete vincente di Ferguson.

Baroni ritrova Hjulmand in mezzo al campo, lanciando dal primo minuto Lorenzo Colombo, autore del gol salvezza al’U Power Stadium. Di Francesco, out per un problema muscolare, non va nemmeno in panchina. In casa Bologna Medel e Moro nella mediana e Aebischer avanzato tra Orsolini e Barrow.

Al 2′, il Lecce si presenta al tiro con Gallo da posizione defilata, ma Skorupski respinge sulla linea di porta. I giallorossi continuano a tenere il bandolo della matassa e al 17′ passano: Strefezza imbecca Banda, destro di prima che gonfia la rete. Il Bologna pareggia con Arnautovic (20′), abile a sfruttare un rimpallo in area, ma il tutto è vanificato dalla posizione irregolare di Orsolini.

Nella ripresa, Baroni manda in campo Cessay al posto di Colombo. Il Bologna, sotto nel punteggio, sembra essere più in palla, e comincia a stazionare nella meta campo giallorossa. Al 58’ il pari: cross di Barrow dalla sinistra, Arnautovic schiaccia a rete di testa da centro area battendo Falcone. Thiago Motta ci crede e opera un triplo cambio: Sansone, Pyythia e Ferguson per Orosolini, Medel e Barrow.

All’81’, il Bologna mette la freccia e opera il sorpasso con Zirkzee, assistito da Pyythia. Il Lecce non ci sta, si getta all’attacco alla ricerca del pari che ottiene con un colpo al volo di Oudin all’88’. Il Via del Mare è una bolgia per il pareggio e per la standing ovation a Umtiti. Quando le emozioni sembrano finite, ci pensa Ferguson a far pendere la bilancia della parte del Bologna al 96’.

LECCE-BOLOGNA 2-3 (1-0)

RETI: 17′ Banda (L), 58’ Arnautovic (B), 81’ Zirkzee (B), 88’ Oudin (L), 90’+6’ Ferguson (B).

LECCE 433: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti (89’ Romagnoli), Gallo (69’ Pezzella); Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza (89’ Persson Voelkerling), Colombo (46’ Ceesay), Banda (54’ Maleh). Panchina: Bleve, Brancolini, Pongracic, Askildsen, Tuia, Helgason, Gonzalez, Ceccaroni, Cassandro. All. Baroni.

BOLOGNA 4231: Skorupski; Posch (74’ De Silvestri), Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Medel (60’ Pyythia), Moro; Orsolini (60’ Sansone), Aebischer, Barrow (60’ Ferguson); Arnautovic (74’ Zirkzee). Panchina: Bardi, Ravaglia, Sosa, Lykogiannis. All. Thiago Motta.

ARBITRO: Piccinini di Forlì.

AMMONITI: Posch, Aebischer (B); Gallo (L).

NOTE: Spettatori 25.816 (19.948 abbonati) per un incasso totale di 43.191 euro. Angoli: 7 a 2 per il Lecce. Recupero: 2′ e 6′.

