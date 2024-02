Blitz antidroga dei Carabinieri, in manette 47enne di Leporano

L’intensa battaglia contro il traffico di sostanze stupefacenti nell’hinterland di Taranto ha visto un nuovo capitolo nelle azioni condotte dai Carabinieri. In un’operazione mirata, diverse centinaia di dosi di cocaina e hashish sono state tolte dal mercato locale, con un particolare focus su consumatori spesso giovanissimi.

I militari hanno individuato un’abitazione isolata alle porte di Leporano, di proprietà di un 47enne, sospettata di essere una meta per consumatori e acquirenti di droga. La residenza era dotata di un sofisticato impianto di videosorveglianza, rendendo estremamente difficile l’avvicinamento da parte dei Carabinieri.

Dopo un accurato servizio di osservazione, i militari hanno deciso di intervenire durante un’ennesima transazione di stupefacente nell’abitazione in questione. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di “panetti” di hashish e diverse dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 600 grammi. Inoltre, è stato rinvenuto un pezzo di cocaina allo stato solido e alcune dosi singole per circa 30 grammi.

Il 47enne è stato arrestato e posto ai domiciliari, mentre tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata e inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) del Comando Provinciale di Taranto. Qui verrà effettuato un esame accurato per determinare l’esatta quantità e la percentuale di principio attivo presenti. Quest’azione rafforza ulteriormente l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga nella regione.

