TARANTO – Dopo gli aggiornamenti che hanno riguardato la compagine amministrativa, riferibili alla Giunta comunale e ai Consigli di Amministrazione delle Società Partecipate del gruppo Kyma, quest’oggi il sindaco e presidente della Provincia Rinaldo Melucci ha definito un’altra fase di riordino interna ai due enti locali, con il varo dei nuovi staff di Gabinetto. Per il ruolo di Capo di Gabinetto del Comune è stata confermata l’Avv. Greta Marraffa, mentre per l’analoga funzione della Provincia è stato individuato il Col. Luca Steffensen, già comandante provinciale dei Carabinieri di Taranto. “Nei prossimi giorni verranno completati i ruoli di Staff e apicali di entrambi gli Enti, come dovrebbe essere eseguita la prevista rotazione delle presidenze delle commissioni consiliari” fanno sapere dal municipio.

